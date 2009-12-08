Рерайт текста

КопирайтингЗавершен62 заявки654 просмотра
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Нужно переписать текст про институт (11150 символов без пробелов, 1493 слова, разбито на 13 мини статей).

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Рерайт текста
14 лет назад
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$12
2 дня
Очень профессиональный подход, работа сделана на отлично. В будущем вряд ли буду искать других копирайтеров.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, оплата с приятным бонусом. Спасибо, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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