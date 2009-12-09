Сделать качественный рерайт описания товаров

КопирайтингЗавершен22 заявки504 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть два заказа(1 и 2) на рерайтинг:

1 и 2 - разные сайты, домены и подробности которых узнаются в личной переписке

1. Рерайтинг описания товаров по каталогу екселя, состоит из 2х этапов:

1.1 сейчас надо сделать рерайти 80 описаний; Затем еще 220;

пример описания

1п. Вашему малышу очень понравится играть с этой мягкой и красочной пирамидкой в виде забавного клоуна. Колечки этой пирамидки легко насаживаются на плотный тканевый штырек.

2п. Мягкий мячик - любимая игрушка для всех малышей. Яркая, легкая и безопасная.

3п. Веселое и увлекательное занятие – малыш забивает молоточком разноцветные шарики, а наружу они выкатываются самостоятельно. Игрушка развивает крупную моторику, координацию движений и...

1.2 Сделать рерайт основных разделов сайта номер2

2.Сделать рерайт определенных страниц сайта

Исполнитель из Киева. работа по договору, оплатапо факту результата;

процесс работы: заявка, пример работ рерайтинга

аська: 470-315-584

14 лет назад
Web-stream
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Aslana
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$18
2 дня
Отличный исполнитель. Сроки, качество на уровне. Цена приятная.
Прелестно сработались. Работа отослана, деньги оплаченны без проблем. Обращайтесь)
  • Похожие заказы

  • Рерайт

    Здравствуйте! Есть тексты (сайты) на определённую тему. Надо выбрать основное и составить текст на эту же тему. 7000-8000 зн. Назовите примерную стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Придумать название для Легиона

    $10

    Суть в следующим: Существует онлайн игра которая называется Aion. Обязательно изучите её с ног до головы на сайте http://aion.ru перед тем как делать предложения. В игре есть 2 фракции, злые и добрые: Асмодиане и Элиоис Также в этой игре ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужно переписать текст про институт (11150 символов без пробелов, 1493 слова, разбито на 13 мини статей). Указывайте полную стоимость + сроки + примеры реврайта.

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт про внутреннюю жизнь в православии

    Задача создать наполнение для сайта на подобии сайта: http://www.hesychasm.ru Требования: Глубоко овладеть темой, она предполагает понимание Ознакомьтесь с сайтом: http://www.hesychasm.ru/ и форумом на нем http://www.hesychasm.ru/forum/ Написать пробный текст на тему: "Как научиться непрестанной молитве" Цена 3$ - 1000 знаков

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи для компании

    $20

    Здравствуйте, нужен человек, который сможет написать статьи для компании по ключевикам. Компания занимается продажей товара, поэтому нужны люди хоть что-то понимающие в дилерстве и т.д. Статьи в себя включают: Часто задаваемые вопросы, как стать ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты на тему "Авто"

    $500

    Нужны готовые уникальные тексты по темам "История развития моделей, марок" - нужны конкретные описания с фото. Просьба указывать у кого что есть, работы принимаются только авторские. В предложении формулировать сколько статей, сколько знаков и сколько денег это ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен рерайт с наполнением Joomla!

    Что нужно сделать: 1. Собрать информацию на темы: Разработка сайтов. Продвижение сайтов. Веб дизайн и т.д. 2. Сделать рерайт 3. Разбить рерайт по тематикам (Разработка сайтов. Продвижение сайтов. Веб дизайн и т.д.) 4. Создать разделы, соответствующие отобранным тематикам (только joomla, другие движки не ...

    Joomla
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад