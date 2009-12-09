Сделать качественный рерайт описания товаров

Добрый день! Нужно несколько статей для сайта. Тема - btl 700-1000 зн. Напишите стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два заказа(1 и 2) на рерайтинг:
1 и 2 - разные сайты, домены и подробности которых узнаются в личной переписке
1. Рерайтинг описания товаров по каталогу екселя, состоит из 2х этапов:
1.1 сейчас надо сделать рерайти 80 описаний; Затем еще 220;
пример описания
1п. Вашему малышу очень понравится играть с этой мягкой и красочной пирамидкой в виде забавного клоуна. Колечки этой пирамидки легко насаживаются на плотный тканевый штырек.
2п. Мягкий мячик - любимая игрушка для всех малышей. Яркая, легкая и безопасная.
3п. Веселое и увлекательное занятие – малыш забивает молоточком разноцветные шарики, а наружу они выкатываются самостоятельно. Игрушка развивает крупную моторику, координацию движений и...
1.2 Сделать рерайт основных разделов сайта номер2
2.Сделать рерайт определенных страниц сайта
Исполнитель из Киева. работа по договору, оплатапо факту результата;
процесс работы: заявка, пример работ рерайтинга
аська: 470-315-584
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