Необходимо наполнить сайт ява играми

КопирайтингЗавершен8 заявок258 просмотров
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Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении игры необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример

Мечи ярости

Жанр: РПГ.

Отличная , красочная ролевая игра, основной задачей которой является освобождение сказочной страны от различных монстров типа зомби , вампиры и другого остального зла. Игра подойдет для телефонов с размером экрана 176х208 и 240х320 пикселей.

оплата: одна добавленая игра, с длиной описания как приведено выше или более 0,1$, желающие пишите на icq 356-697-995

14 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
SuperTester
Вячеслав 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Ооочень ответственно, тщательно подошел к заданию! Будем и дальше сотрудничать.
Отличный заказчик, который четко знает , что хочет и все понятно обьясняет.Что касается оплаты,то получил СРАЗУ после выполнения задания.Надеюсь и дальше сотрудничать.
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