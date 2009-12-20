Есть два заказа(1 и 2) на рерайтинг: 1 и 2 - разные сайты, домены и подробности которых узнаются в личной переписке 1. Рерайтинг описания товаров по каталогу екселя, состоит из 2х этапов: 1.1 сейчас надо сделать рерайти 80 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении игры необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример
Мечи ярости
Жанр: РПГ.
Отличная , красочная ролевая игра, основной задачей которой является освобождение сказочной страны от различных монстров типа зомби , вампиры и другого остального зла. Игра подойдет для телефонов с размером экрана 176х208 и 240х320 пикселей.
оплата: одна добавленая игра, с длиной описания как приведено выше или более 0,1$, желающие пишите на icq 356-697-995
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