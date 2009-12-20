Необходимо наполнить сайт ява играми, игра добовляеться на сайт через спец форму, добавляеться картинка и файл игры, и при добавлении игры необходимо придумать для нее описание и название , или переписать описание, пример

Мечи ярости

Жанр: РПГ.

Отличная , красочная ролевая игра, основной задачей которой является освобождение сказочной страны от различных монстров типа зомби , вампиры и другого остального зла. Игра подойдет для телефонов с размером экрана 176х208 и 240х320 пикселей.

оплата: одна добавленая игра, с длиной описания как приведено выше или более 0,1$, желающие пишите на icq 356-697-995