Написать и оформить коммерческое предложение

Необходимо выполнить презентационное коммеческое предложение для крупного портала по недвижимости.

Для чего оно требуется: для того что-бы отправить по электронной почте менеджеру по рекламе в целевой фирме, после прямого общения с менеджером по рекламе по телефону.

Коммерческое предложени должно быть:

- на 1 листе word

- нести в себе информацию нужную дл принятия решения по размещению рекламы как то:

а) Информация о портале

б) Описание источников траффика, количества траффика, рекламных мест, отдачи от рекламных мест (переходов) к рекламодателю и т.п.

г) Иметь упор на донесение информации что у сайта только на целевая аудитория

д) Подчеркивать высокие позиции сайта по целевым запросам в поисковиках

- быть красиво оформленным.

Дя выбора исполнителя Вы должны предъявить какой-то материал, в идеале некое написанное коммерческое педложение. Или что-то иное, по чему можно сставить впечатление.

Оплата по договоренности