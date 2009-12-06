Рерайт 3000 символов.

КопирайтингЗавершен58 заявок526 просмотров
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Здравствуйте! Есть текст, порядка 3000 символов. Нужен качественный рерайт.

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14 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
sfree
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Спасибо Сергею, за проделанную работу. Получил хороший и уникальный рерайт. Успехов в делах! ;)
Очень хороший, понимающий заказчик. Приятно работать с таким Человеком, надеюсь на продолжение сотрудничества.