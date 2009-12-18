Наполнение новостями

КопирайтингЗавершен29 заявок493 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые копирайтеры и рерайтеры.

Есть проект по поиску работы, на котором помимо вакансий и резюме присутствуют новости. Сейчас эти новости скопированы с сайтов информагентств (разрешение у них на это получено).

Необходим рерайтинг новых новостей (откуда их брать сообщу через личку).

Средний размер одной новости - 1000 знаков.

В день 2 - 3 новости.

Админпанель имеется.

Каждому отметившемуся скину в личку url проекта.

Просьба - в icq не писать, общение через личку.

В первую очередь буду смотреть на портфолио.

14 лет назад
zefirs
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
_Albina
45 летГермания
15 лет в сервисе
Была
9 дней назад
14 лет назад
$30
5 дней
Я нашел в Альбине отличного рерайтера. Сейчас она ведет новостной раздел на моем проекте. Спасибо! :)
Алексей, спасибо за приятное сотрудничество. Четкое ТЗ, внимательный и понимающий заказчик, оплата вовремя, приятное общение!:)
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