Наполнение новостями

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры и рерайтеры.

Есть проект по поиску работы, на котором помимо вакансий и резюме присутствуют новости. Сейчас эти новости скопированы с сайтов информагентств (разрешение у них на это получено).

Необходим рерайтинг новых новостей (откуда их брать сообщу через личку).

Средний размер одной новости - 1000 знаков.

В день 2 - 3 новости.

Админпанель имеется.

Каждому отметившемуся скину в личку url проекта.

Просьба - в icq не писать, общение через личку.

В первую очередь буду смотреть на портфолио.