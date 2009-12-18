Наполнение новостями

Юлия, очередной проект на креативный SEO-копирайт. 35000 :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры и рерайтеры.
Есть проект по поиску работы, на котором помимо вакансий и резюме присутствуют новости. Сейчас эти новости скопированы с сайтов информагентств (разрешение у них на это получено).
Необходим рерайтинг новых новостей (откуда их брать сообщу через личку).
Средний размер одной новости - 1000 знаков.
В день 2 - 3 новости.
Админпанель имеется.
Каждому отметившемуся скину в личку url проекта.
Просьба - в icq не писать, общение через личку.
В первую очередь буду смотреть на портфолио.
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