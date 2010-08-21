Профессиональный перевод с русс/укр на англ и с англ на русс/укр
Having achieved many goals in my 10-year career of the translator / interpreter I am interested in expanding my professional horizons by sharing acquired knowledge and gaining new experience.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
13 лет назад
Екатерина - ответственный профессионал своего дела. У нас был небольшой, но очень срочный заказ. Екатерина взялась за него буквально мгновенно и выполнила в считанные часы. Очень приятная оперативность и качество работы.
Ответный отзыв
Рекомендую.
$140
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Оперативный , четкий подход к работе. качество на высоте. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Приятно работать с заказчиком, который четко и ясно ставит задачу и пунктален с оплатой перевода. Максим - именно такой заказчик. Была рада сотрудничеству. Надеюсь на дальнейший диалог.
$10
10 баллов
13 лет назад
Осталась довольна, перевод выполнен качественно и значительно раньше срока. Обязательно обращусь за переводом ещё раз!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Юлианной. Лояльный и непредвзятый заказчик. Оплата была своевременной. Хотелось бы надеяться на дальнейшее сотрудничество.
$50
0 баллов
13 лет назад
Исполнитель отказался от выполнения работ. Отзыв отрицательный.
$4
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель !!! оперативно и качественно сделала перевод !
Ответный отзыв
Рекомендую.
Переводы
4 отзыва
$4/час
от 1 дня
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