profftranslator

Екатерина Костенко profftranslator

 
45 летУкраина/Павлоград
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Профессиональный перевод с русс/укр на англ и с англ на русс/укр

Having achieved many goals in my 10-year career of the translator / interpreter I am interested in expanding my professional horizons by sharing acquired knowledge and gaining new experience.

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Отзывы заказчиков
genarcho
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Перевод пресс-релиза русский -> английский
Екатерина - ответственный профессионал своего дела. У нас был небольшой, но очень срочный заказ. Екатерина взялась за него буквально мгновенно и выполнила в считанные часы. Очень приятная оперативность и качество работы.
Рекомендую.
Ответный отзыв
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$140
10 баллов
13 лет назад
Перевод инструкций мед. приборов на английский
Отличный исполнитель. Оперативный , четкий подход к работе. качество на высоте. Рекомендуем.
Приятно работать с заказчиком, который четко и ясно ставит задачу и пунктален с оплатой перевода. Максим - именно такой заказчик. Была рада сотрудничеству. Надеюсь на дальнейший диалог.
Ответный отзыв
Barselona
40 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Информация о фирме с русского на английский
Осталась довольна, перевод выполнен качественно и значительно раньше срока. Обязательно обращусь за переводом ещё раз!
Приятно было работать с Юлианной. Лояльный и непредвзятый заказчик. Оплата была своевременной. Хотелось бы надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
0 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Костенко Екатерина profftran
Исполнитель отказался от выполнения работ. Отзыв отрицательный.
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$4
10 баллов
13 лет назад
Перевод 1 страницы
Отличный исполнитель !!! оперативно и качественно сделала перевод !
Рекомендую.
Ответный отзыв
Переводы
4 отзыва
$4/час
от 1 дня
#126