На наш сайт пользователь загружает изображение, редактирует его с помощью приложения http://pixlr.com/express/ , полученная картинка возвращается и перезаписывается.
Несложная форма в Неткате
Есть сайт на Неткате, в котором присутствует каталог компаний. Сейчас каталог заполняется только через админку, нужно сделать форму регистрации для пользователей.
Форма включает в себя:
- простой набор полей (название, город и т.п.)
- добавляемые/удаляемые группы полей (например, изначально показано одно поле для телефона, но рядом есть кнопка для добавления еще одного поля, и у нового поля рядом кнопка для его удаления)
- textarea, ограниченные по объему (ограничение должно работать и на клиенте, чтобы пользователь видел, что он не может больше писать в это поле)
- поля для вставки картинок с последующим уменьшением до нужного размера
После сабмита формы пользователю показывается подтверждение о приеме информации, а модераторам почтой рассылается оповещение о новой анкете со ссылкой в админку. Сама анкета добавляется как выключенный объект, и включается уже админом.
Задача, в принципе, довольно простая для тех, кто близко знаком с Неткатом. Но нужно сделать срочно, в течение пары дней. Все подробности напишу личным сообщением в ответ на заявку.
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