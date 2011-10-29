Несложная форма в Неткате

Есть сайт на Неткате, в котором присутствует каталог компаний. Сейчас каталог заполняется только через админку, нужно сделать форму регистрации для пользователей.

Форма включает в себя:

- простой набор полей (название, город и т.п.)

- добавляемые/удаляемые группы полей (например, изначально показано одно поле для телефона, но рядом есть кнопка для добавления еще одного поля, и у нового поля рядом кнопка для его удаления)

- textarea, ограниченные по объему (ограничение должно работать и на клиенте, чтобы пользователь видел, что он не может больше писать в это поле)

- поля для вставки картинок с последующим уменьшением до нужного размера

После сабмита формы пользователю показывается подтверждение о приеме информации, а модераторам почтой рассылается оповещение о новой анкете со ссылкой в админку. Сама анкета добавляется как выключенный объект, и включается уже админом.

Задача, в принципе, довольно простая для тех, кто близко знаком с Неткатом. Но нужно сделать срочно, в течение пары дней. Все подробности напишу личным сообщением в ответ на заявку.