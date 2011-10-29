Доброе утро,

Задача такая:

Есть сервер cs 1.6 linux.

Необходим PHP скрипт, который при запуске коннектится к серверу, и получает счет игры на сервере. (Например CT "2" T "12").

Или необходима мне консультация знающего человека.

Я сам реализовал через чтение логов, и брал информацию из логов. Но логи то пишутся, то нет.

Необходима ваша помощь :)