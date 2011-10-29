БД из флеша

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Закрыт1 заявка162 просмотра

Во флеше пользователь рисует картинку. Нужен скрипт который сохраняет нарисованную картинку на сервер и отправляяет на почту. Желательно чтобы фоеш сохранял в векторном формате картинку. Например EPS

Если нет - jpg. Простая задача. флешку вышлю. недорого

14 лет назад
venok
Алена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
6 отзывов

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