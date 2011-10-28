Сверстать дизайн, поставить на движок, настроить все. Сдать проект на хостинге. гостевая книга, он-лайн заявка, выпадающее 3-х уровнее меню. 1 вид продукции, сортировка по 3-м параметрам. Сразу пишите цену и сроки.
Модуль + joomla
Нужна доработка и настройка модуля www.com-property.com/en/p... на joomla.
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