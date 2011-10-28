Необходимо привести в порядок сайт

www.katerina-denga.ru

Нужно привести в нормальный вид

- прикрутить плашку меню к верхнему DIV

- настроить вывод галереи (SANTAFOX) CMS

- 4 раздела галереи (вывод листинга)

- Внести по 4 фотки с описанием в каждый раздел.

- можно сделать все тоже-самое на другой CMS любой

ВОТ-ТЗ

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1-ГЛАВНАЯ Стр.

- картинка (с картинами как сейчас)

- вступительная фраза (текст будет позже)

2-НОВОСТИ

- оставляем как есть

3-ГАЛЕРЕЯ

-Вступительное слово (есть в файле Галерея)

Создать разделы в следующем порядке (ссылки на разделы будут под вступительным словом)

- (1) Изделия на заказ (добавить фото из архива + описание товара в файле - можно добавить прямо таблицами !)

В конце каждого описания товара - нужно написать фразу "Данное изделие можно заказать по тел: +7 (903) 157-95-77"

- (2) Роспись по шелку (фото будут позже)

- (3) Живопись (фото будут позже)

- (4) Разные фото (фото будут позже)

ВНИМАНИЕ!!! Все фото и маленькие и большие должны быть резкие а не размытые как сейчас !!!

4-МАСТЕРСКАЯ

Вступительный текст (уже добавлен)

- ссылки на подразделы (когда будет информация сами добавим)

5-ПРОЕКТЫ

- (пока написать страница в разработке)

- добавить подраздел СОТРУДНИЧЕСТВО! (текст туда разместим сами)

6-Контакты

- оставить как есть

- добавить форму обратной связи

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ВНИМАНИЕ !!!

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