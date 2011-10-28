Сверстать дизайн, поставить на движок, настроить все. Сдать проект на хостинге. гостевая книга, он-лайн заявка, выпадающее 3-х уровнее меню. 1 вид продукции, сортировка по 3-м параметрам. Сразу пишите цену и сроки.
Необходимо привести в порядок сайт
Нужно привести в нормальный вид
- прикрутить плашку меню к верхнему DIV
- настроить вывод галереи (SANTAFOX) CMS
- 4 раздела галереи (вывод листинга)
- Внести по 4 фотки с описанием в каждый раздел.
- можно сделать все тоже-самое на другой CMS любой
ВОТ-ТЗ
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1-ГЛАВНАЯ Стр.
- картинка (с картинами как сейчас)
- вступительная фраза (текст будет позже)
2-НОВОСТИ
- оставляем как есть
3-ГАЛЕРЕЯ
-Вступительное слово (есть в файле Галерея)
Создать разделы в следующем порядке (ссылки на разделы будут под вступительным словом)
- (1) Изделия на заказ (добавить фото из архива + описание товара в файле - можно добавить прямо таблицами !)
В конце каждого описания товара - нужно написать фразу "Данное изделие можно заказать по тел: +7 (903) 157-95-77"
- (2) Роспись по шелку (фото будут позже)
- (3) Живопись (фото будут позже)
- (4) Разные фото (фото будут позже)
ВНИМАНИЕ!!! Все фото и маленькие и большие должны быть резкие а не размытые как сейчас !!!
4-МАСТЕРСКАЯ
Вступительный текст (уже добавлен)
- ссылки на подразделы (когда будет информация сами добавим)
5-ПРОЕКТЫ
- (пока написать страница в разработке)
- добавить подраздел СОТРУДНИЧЕСТВО! (текст туда разместим сами)
6-Контакты
- оставить как есть
- добавить форму обратной связи
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