Автоматически генерирующийся прайс-лист - 2

Здравствуйте!

Необходимо доделать прайс-лист в xls

Бывший горе мастер Гончар Тарас (gontaras) так и не смог сделать, то что я ему объяснял по сто раз, в итоге он ушел в историю и не выходил на связь. Видимо потому -что я ему заплатил и не заметил сразу косяков... не проверять же каждый товар, как он идет, по порядку как на сайте или вперемешку... Надеялся я на то, что все будет четко, как и в предыдущий работе, которую он выполнял... Бог ему судья...

Сайт на движке netcat-extra

А доделать нужно следующее:

1. Необходимо в генерирующем прайсе сделать структуру полностью как на сайте, чтобы рубрика за рубрикой шла, подрубрика за подрубрикой, товар за товаром, копия сайта!!!, а не так чтобы подрубрики плясали вместе с товарами как им вздумается. все должно быть четко как на сайте!

2. Цена должна копироваться с сайта не в валюте и умножаться в прайсе-листе(в прайс-листе зачем-то был сделан курс, который каждый день надо было менять.. а это совсем неудобно, так как на сайте это уже делается один раз администратором), а должна копироваться с сайта как есть на странице карточки товара! Цены три(розница,опт и дилер)

3. Если есть такая возможность, надо сделать так, чтобы скрипт генерировал все новые добавленные рубрики на сайте и удалял старые. Чтобы не приходилось каждый раз влезать на фтп, скачивать редактируемый файл, редактировать его помимо сайта и заливать обратно.(у предыдущего мастера это не получилось, почему? не в курсе. но видимо это было проще для мастера) - этот пункт необязательный сейчас, так как новые рубрики и подрубрики редко добавляются, так что этот пункт можно оставить уже как есть.(вбиваются в файл настройки, новые рубрики и их порядковые номера)

4. Последнее. Чтобы прайс генерировался как вручную(ручная сейчас работает) так и автоматически в назначенное время, предположим каждый день два раза, в 13:00 и в 17:00

Как Вы поняли, сам скрипт уже есть, он работает, только некорректно, необходимо внести все изменения те что я указал выше.

Файл прайс-листа, как пример можете скачать ниже.

Надеюсь понятно все разъяснил )

Предыдущий мастер меня так и не понял, и так не доделал эти все косяки, поджав хвост убежал (((