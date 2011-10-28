Разработка механизма всплывающих динамических окон

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Закрытнет заявок69 просмотров

Создать всплывающее окно с рекламной информацией

Необходимо реализовать механизм чтобы окна самокопировались на сайты англоязычной аудитории

для болие детальной информации пишите на емейл [email protected]

14 лет назад
maxwelhelp
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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