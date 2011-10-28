Требуется создание сайта на Джумле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок247 просмотров

Необходим сайт для компании которая производит ремонт подушек безопасности,

Дизайн уже есть http://rghost.ru/27468781.view

Сайт необходим на джумле

Описание разделов.

Подушки безопасности- текстовый раздел текст + картинка

Ремни безопасности- текстовый раздел текст + картинка

Ремонт и восстановление - текстовый раздел текст + картинка

Контакты - текстовый раздел текст + картинка + форма обратной связи и карта.

Слева разделы меню везде страницы текстовые,

Раздел новости в этом разделе выводятся новости с кратким описанием и датами.

Внизу вы видите блок с марками автомобилей, при клике на марку просто открывается соответствующая страница, там просто текст и картинки.

Вверху под главным меню, идет лента с брендами и под ним бегунок, бегунок позволяет двигать эту ленту а картинки бренди автомобилей являются ссылками на соответствующие страницы,

Без Предоплаты.

Людям у которых болеют родственники или лица собирающиеся в командировки и тд просьба не беспокоить

Joomla
14 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$170
3 дня
Сделал сайт, уже как 3 месяца не могу получить оплату, возможно я ее и получу, по крайней мере Владимир обещает это достаточно часто, но пока ничего кроме завтра/на следующей неделе я не вижу. Хотя человек вроде-бы как заказчик и нормальный, но отсутствие своевременной оплаты вынудило написать отзыв. Работайте с предоплатой полной или частичной.

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад