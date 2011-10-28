Плагин оплаты для seoEdit

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка96 просмотров

Нужен плагин оплаты через робокассу, для двига seoEdit (одна из разновидностей MFS2.2.)

Сам сайт букса вот: http://you-finans.ru/

Для уточнения деталей писать в ICQ: 9749440

14 лет назад
Dj-Fiesta
Андрей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров