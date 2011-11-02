Разработка парсера для сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок148 просмотров

Тех/задание и адрес выбранному исполнителю.

14 лет назад
victoor
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kuzmithev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Выражаю благодарность за проделанную работу! Отличный специалист в данной области! Работа выполнена в заданные сроки, пожелания и доработки внесены оперативно. Рекомендую всем!
Всё прошло на высшем уровне - оплата, грамотное ТЗ Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kuzmithev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад