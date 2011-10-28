Изменить работу флеш-генплана посёлка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки165 просмотров

Нужно немного изменить работу генплана по адресу http://feliksovo.ru/page/master_plan.php

Сделано на action script 2

Надо сделать так, чтобы подсказки всплывали в любом случае при наводке мышью на участки и на инфраструктуру (сейчас – всплывают только при проставленных галосках).

И надо сделать версию для apple альтернативную, чтобы яблочникам показывалось просто картинкой.

14 лет назад
spir77
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров