Изменить работу флеш-генплана посёлка

Нужно немного изменить работу генплана по адресу http://feliksovo.ru/page/master_plan.php

Сделано на action script 2

Надо сделать так, чтобы подсказки всплывали в любом случае при наводке мышью на участки и на инфраструктуру (сейчас – всплывают только при проставленных галосках).

И надо сделать версию для apple альтернативную, чтобы яблочникам показывалось просто картинкой.