Нужно привязать сайт на основе ТЗ и верстки к cms MODx. Используемые модули: 1. Новости 2. Страницы 3. Карта сайта 4. Фотогалерея Требования: 1. Уверенные знания ...
Настроить хтакес
Для сайта argosmebel.ru
ICQ 288294230
все подробности, стучите
Заявки фрилансеров
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