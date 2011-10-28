Нужно привязать сайт на основе ТЗ и верстки к cms MODx. Используемые модули: 1. Новости 2. Страницы 3. Карта сайта 4. Фотогалерея Требования: 1. Уверенные знания ...
Требуется установить систему интеркасса
Требуется установить плат систему интеркасса на cscart
+ настроить доставку..подробности в скайпе.. Lsd_2012
Заявки фрилансеров
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