Поправить сайт на яве

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Завершен3 заявки107 просмотров

Сделать небольшие дополнения на сайте.

На сайте есть смс биллинг. Нужно поменять номера для отправки смс.

14 лет назад
reklamasster
Андрей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vovannn
34 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Помогал по неясным вопросам. С оплатой проблем нет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vovannn
34 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад