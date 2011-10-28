PHP класс для парсинга статусов отправлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок121 просмотр

Нужен php класс для парсинга отправлений Почты России и EMS

Класс должен возвращать:

- Операция

- Дата

- Место проведения операции

-- Индекс

-- Название ОПС

- Атрибут операции

- Вес (кг.)

- Объявл. ценность (руб.)

- Налож. платёж (руб.)

- Адресовано

-- Индекс

-- Адрес

PHP
14 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров