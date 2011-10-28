Регулярные выражения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

Требуется специалист по регулярные выражениям в PHP, для составления условий фильтрации вводимых данных.

PHP
14 лет назад
betonline
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

shvm
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Сергей отличный заказчик, четко поставленное задание, моментальная оплата, надеюсь на продолжение сотрудничества

Заявки фрилансеров

shvm
47 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад