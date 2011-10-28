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Интеграция верстки на систему управления ModX
Задача: интегрировать верстку на систему управления ModX
Писать в проект
или
e-mail - [email protected]
skype - soft35_dmitry
ICQ - 606415851
Выбранный исполнитель
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