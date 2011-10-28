Интеграция верстки на систему управления ModX

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Задача: интегрировать верстку на систему управления ModX

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MODX
14 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lebedev-sergey
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
14 лет назад
$53
1 день

Заявки фрилансеров

lebedev-sergey
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
28 отзывов(-2)
14 лет назад