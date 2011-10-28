Есть новостной сайт на Danneo. Все новости в текстовом виде отдаются в сервис Яндекс.новости. Есть стандартная админка и есть упрощенная админка только для добавления новостей. Что нужно сделать. 1. ...
Модуль для Joomla
На сайте фотостудии под управлением системой Joomla нужно сделать так чтобы можно было выкладывать фотки в определенный раздел и они будут доступны ТОЛЬКО ПО ПАРОЛЮ.. т.е пока я не введу пароль..я не увижу что находится в этом разделе! Вся сложность в том что...новый раздел должен иметь другой пароль!!
ICQ 237-584-677
Заявки фрилансеров
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