Модуль для Joomla

На сайте фотостудии под управлением системой Joomla нужно сделать так чтобы можно было выкладывать фотки в определенный раздел и они будут доступны ТОЛЬКО ПО ПАРОЛЮ.. т.е пока я не введу пароль..я не увижу что находится в этом разделе! Вся сложность в том что...новый раздел должен иметь другой пароль!!

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