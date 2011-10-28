Модуль для Joomla

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Закрыт1 заявка114 просмотров

На сайте фотостудии под управлением системой Joomla нужно сделать так чтобы можно было выкладывать фотки в определенный раздел и они будут доступны ТОЛЬКО ПО ПАРОЛЮ.. т.е пока я не введу пароль..я не увижу что находится в этом разделе! Вся сложность в том что...новый раздел должен иметь другой пароль!!

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Joomla
14 лет назад
Usan
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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