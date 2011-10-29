CMS Danneo - небольшая доработка функционала

Есть новостной сайт на Danneo. Все новости в текстовом виде отдаются в сервис Яндекс.новости. Есть стандартная админка и есть упрощенная админка только для добавления новостей.

Что нужно сделать.

1. Необходимо добавить возможность добавлять к новости видео (через админку журналиста - точно, через основную - как получиться).

2. Видео должно отображаться на сайте через какой-то общедоступный плеер.

3. Добавить видео в экспортный файл Яндекс.новостей.