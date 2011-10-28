Доработки самописной системы на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок164 просмотра

1. нужно убрать регистрацию с сайта, оставить только быстрый заказ

2. добавить платежную систему робокассу

3. добавить в корзине систему скидок

если вы заказали на сумму - х у вас скидка у, вам не хватает столько то до скидки на Z, тогда ваш заказ составит столкьо то

аська 219539874

сроки стоимость пожалуйста

PHP
14 лет назад
infodesign
Анна 
42 года
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров