Есть новостной сайт на Danneo. Все новости в текстовом виде отдаются в сервис Яндекс.новости. Есть стандартная админка и есть упрощенная админка только для добавления новостей. Что нужно сделать. 1. ...
Доработки самописной системы на php
1. нужно убрать регистрацию с сайта, оставить только быстрый заказ
2. добавить платежную систему робокассу
3. добавить в корзине систему скидок
если вы заказали на сумму - х у вас скидка у, вам не хватает столько то до скидки на Z, тогда ваш заказ составит столкьо то
аська 219539874
сроки стоимость пожалуйста
Заявки фрилансеров
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