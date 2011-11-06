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Через Яваскрипт заменить пробел символом <br />
Нужно написать код яваскрипта, который будет заменять пробел на
. Эта замена должна происходить только в тексте пунктов меню, то есть внутри . Пункты меню состоят из двух слов, пробел есть между словами.
Пример кода на всякий случай:
- Пункт меню
- Пункт меню
Яваскрипт должен работать только для меню, больше нигде на странице проявляться не должен. У
- есть класс .menu, может быть можно повесить яваскрипт на этот класс? Самому некогда пока разбираться в яваскрипте, нужно срочно сделать. Вы напишете код и скажете мне, как его лучше подключить.
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