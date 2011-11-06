Через Яваскрипт заменить пробел символом <br />

Нужно написать код яваскрипта, который будет заменять пробел на

. Эта замена должна происходить только в тексте пунктов меню, то есть внутри . Пункты меню состоят из двух слов, пробел есть между словами.

Пример кода на всякий случай:

Пункт меню

Пункт меню

Яваскрипт должен работать только для меню, больше нигде на странице проявляться не должен. У

есть класс .menu, может быть можно повесить яваскрипт на этот класс? Самому некогда пока разбираться в яваскрипте, нужно срочно сделать. Вы напишете код и скажете мне, как его лучше подключить.