Через Яваскрипт заменить пробел символом <br />

$5
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Завершен8 заявок183 просмотра

Нужно написать код яваскрипта, который будет заменять пробел на
. Эта замена должна происходить только в тексте пунктов меню, то есть внутри . Пункты меню состоят из двух слов, пробел есть между словами.

Пример кода на всякий случай:

  • Пункт меню

  • Пункт меню

Яваскрипт должен работать только для меню, больше нигде на странице проявляться не должен. У

    есть класс .menu, может быть можно повесить яваскрипт на этот класс? Самому некогда пока разбираться в яваскрипте, нужно срочно сделать. Вы напишете код и скажете мне, как его лучше подключить.

JavaScript
14 лет назад
Teleport
Кирилл 
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15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Все сделано хорошо. Спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую.

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netkiber
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14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад