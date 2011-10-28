Модификация модулей управления контентом.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Требуется небольшая модификация существующего движка управления контентом(CMS) и подгон скриптов под неё.

Также ищется грамотный разработчик систем управления контентом и написания админских скриптов под них, используя аналогичные разработки.

Более подробную информацию обсудим в личном разговоре. Ждём ваших заявок, уважаемые разработчики!

14 лет назад
sun2011
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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