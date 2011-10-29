Сделать сайт на WordPress (сверстать и натянуть)

Классический пример горе-фрилансера. Изначально было оговорено, что сроки имеют важное значение. нужно было поправить верстку, натянуть на движок и настроить все. сдать полностью работающий сайт на хостинге. Сказал - все будет. К оговоренному сроку кое как натянул 2 страницы - главную и одну внутреннюю на движок, ни одной правки по верстке не сделал. каждый день обещал, что на следующий будет готово. когда мое терпение кончилось и я попросил вернуть предоплату - поступил отказ: "Ну я же тратил свое время и что-то сделал". Вот именно - "Что то", но только не то, о чем договаривались. за все это время завтраков - сделал один скрипт и все, никаких изменений. Сам предложил все доделать и назвал новый срок, к которому все сделает. По прошествии этого срока стал игнорить в аське. Сильно подвел. Деньги и время в никуда. Безответственный исполнитель. Вы еще и лжете чуть ниже. несерьезно...