Добрый день, мне нужно написать скрипт на пхп для работы под денвером суть скрипта такая в скрипте я указываю путь до текстовика (url.txt) в нем будут линки на полную статью сайта Пример.... ...
Сделать сайт на WordPress (сверстать и натянуть)
Сверстать дизайн, поставить на движок, настроить все. Сдать проект на хостинге.
гостевая книга, он-лайн заявка,
выпадающее 3-х уровнее меню.
1 вид продукции, сортировка по 3-м параметрам.
Сразу пишите цену и сроки.
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