Сделать сайт на WordPress (сверстать и натянуть)

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Закрыт16 заявок521 просмотр

Сверстать дизайн, поставить на движок, настроить все. Сдать проект на хостинге.

гостевая книга, он-лайн заявка,

выпадающее 3-х уровнее меню.

1 вид продукции, сортировка по 3-м параметрам.

Сразу пишите цену и сроки.

WordPress
14 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Классический пример горе-фрилансера. Изначально было оговорено, что сроки имеют важное значение. нужно было поправить верстку, натянуть на движок и настроить все. сдать полностью работающий сайт на хостинге. Сказал - все будет. К оговоренному сроку кое как натянул 2 страницы - главную и одну внутреннюю на движок, ни одной правки по верстке не сделал. каждый день обещал, что на следующий будет готово. когда мое терпение кончилось и я попросил вернуть предоплату - поступил отказ: "Ну я же тратил свое время и что-то сделал". Вот именно - "Что то", но только не то, о чем договаривались. за все это время завтраков - сделал один скрипт и все, никаких изменений. Сам предложил все доделать и назвал новый срок, к которому все сделает. По прошествии этого срока стал игнорить в аське. Сильно подвел. Деньги и время в никуда. Безответственный исполнитель. Вы еще и лжете чуть ниже. несерьезно...
Играется с выставлением отрицательных отзывов, не рекомендую вообще заявки подавать к его проектам.

Заявки фрилансеров

Serget
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад