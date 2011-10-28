Нужно отредактировать готовый дизайн ( вот ссылка на дизайн http://joomla-master.org/joomla/templates/it-newsy-2-and-it-newsy-2-dark.html светлый дизайн ) и оптимизировать его под joomla 1.7 mm-forex адрес сайта. установлена joomla 1.7.2 Требования простые: удалить лишние модули ...
Написать скрипт на пхп
Добрый день, мне нужно написать скрипт на пхп для работы под денвером
суть скрипта такая в скрипте я указываю путь до текстовика (url.txt) в нем будут
линки на полную статью сайта
Пример....
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обратите внимание под титлом
International Underground: Hip Hop as Global Rebel Music
будет 3 иконки кнопки
1. фейсбук
2. твитер
3. гугл +1
скрипт зайдя на страницу кликает по этим трем кнопкам вместо меня отдает голос за меня чтобы я это руками не делал, в тоже времмя предварительно перед запуском скрипта я уже авторизирован в этиш 3-х системах
1. фейсбук
2. твитер
3. гугл +1
скрипт кликает по кнопке, голос защитывает и далее скрипт переходит на следующий урл из текстовика (url.txt)
все ссылки там с новой строки, переходит и тоже кликает по трем кнопкам... и так пока ссылки все не пройдет.
статья просто пример вывода кнопок http://rapgenius.com/
вот сам код который выводит эти кнопки на всех страницах он одинаковый
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