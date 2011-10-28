Добрый день, мне нужно написать скрипт на пхп для работы под денвером

суть скрипта такая в скрипте я указываю путь до текстовика (url.txt) в нем будут

линки на полную статью сайта

Пример....

http://rapgenius.com/

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обратите внимание под титлом

International Underground: Hip Hop as Global Rebel Music

будет 3 иконки кнопки

1. фейсбук

2. твитер

3. гугл +1

скрипт зайдя на страницу кликает по этим трем кнопкам вместо меня отдает голос за меня чтобы я это руками не делал, в тоже времмя предварительно перед запуском скрипта я уже авторизирован в этиш 3-х системах

1. фейсбук

2. твитер

3. гугл +1

скрипт кликает по кнопке, голос защитывает и далее скрипт переходит на следующий урл из текстовика (url.txt)

все ссылки там с новой строки, переходит и тоже кликает по трем кнопкам... и так пока ссылки все не пройдет.

статья просто пример вывода кнопок http://rapgenius.com/

вот сам код который выводит эти кнопки на всех страницах он одинаковый

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