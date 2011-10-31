Создание информационного портала

Портал - возможно громко сказанно, но всё же: необходимо создать информационный портал.

Каких либо сложных требований нет, также как и сложной внутренней логики не придвидится. В основном это будут статичные сраницы с возможностью комментирования, обсуждения.

Необходимый функционал:

- Личные профили для пользователей;

- Личные профили для компаний;

- Предусмотреть интерактивность:

a) Форум;

b) Возможность комментирования статей и публикаций (блог);

- Также, возможно будет реализована продажа книг, поэтому предусмотреть подключение И-нет магазина;

Дизайн будет предоставлен нами.

В целом, на данный момент - это основные требования. Прошу предлогать стоимость ваших услуг и сроки.

Благодарю!