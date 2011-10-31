Сверстать дизайн, поставить на движок, настроить все. Сдать проект на хостинге. гостевая книга, он-лайн заявка, выпадающее 3-х уровнее меню. 1 вид продукции, сортировка по 3-м параметрам. Сразу пишите цену и сроки.
Создание информационного портала
Портал - возможно громко сказанно, но всё же: необходимо создать информационный портал.
Каких либо сложных требований нет, также как и сложной внутренней логики не придвидится. В основном это будут статичные сраницы с возможностью комментирования, обсуждения.
Необходимый функционал:
- Личные профили для пользователей;
- Личные профили для компаний;
- Предусмотреть интерактивность:
a) Форум;
b) Возможность комментирования статей и публикаций (блог);
- Также, возможно будет реализована продажа книг, поэтому предусмотреть подключение И-нет магазина;
Дизайн будет предоставлен нами.
В целом, на данный момент - это основные требования. Прошу предлогать стоимость ваших услуг и сроки.
Благодарю!
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