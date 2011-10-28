Промо-сайт с загрузкой фотографий и голосованием

Для промо акции (конкурса) нужен простой сайт. По условиям конкурса участники проходят опрос (тестирование) и загружают свою фотографию. Все загруженные фотографии отображаются на сайте и за них можно голосовать (1 ip - 1 голос, или запоминать в куки, голосовал или нет).

Во вложении более подробное задание.

Сдедать можно либо с нуля на php или c#, либо на какой-нибудь простой cms, типа joomla.

Задача срочная - на выходные. В понедельник уже должен работать.

Просьба обращаться только профессиональным программистам, которые смогут быстро и качественно реализовать этот несложный функционал.

Пишите свою цену и как планируете реализовать. Более подробное общение с кандидатами - через скайп.