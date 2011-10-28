Внутренний счет на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужен «Личный кабинет» с внутренним счетом на готовом сайте для дальнейшей оплаты услуг, предоставляемых ресурсом.

А так же сделать автоматизированную систему размещения информации клиентами как платно, так и бесплатно.Сайт на джумле.

Если джумла не подходит для этих целей, то предложите ваши варианты и обоснования.

Прошу указывать реальные цены, бюджет не большой.

Joomla
14 лет назад
allinra
Ханина 
53 года
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров