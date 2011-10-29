Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки235 просмотров

Есть сайт ,стоит на Joomla 1.5 его надо доработать! Так же стоят компоненты :

Virtuamart

Community builder

Community builder PRO (с помощью него сделан профиль)

Alpha User Points (надо придумать какую-то замену ему, потому что на сайте есть Статусы игроков (статус увеличивается с увеличением очков у пользователя) и есть зарабатывание очков(их можно тратить в магазине))

-Создать Статусы для пользователей, в зависимости от него будет происходить разрешение/запрет к определённым категориям/статьям на сайте

-При регистрации ,новый пользователь, должен получать Статус Novice (вместо Registered)

-Надо продублировать статус, картинку пользователя в шапке сайта (а не только чтобы она выводилась в профиле)

-Вывести разделы профиля на главную страницу сайта (иметься скриншот)

-Добавить некоторые поля в профиль

-Сделать страницу выхода (страница которая будет открываться когда пользователь нажмет кнопку "Выход")

-Страница 404

-Страница неправильный логин/пароль и т.д

-Есть скриншот словаря который надо сделать(описать что в нём надо сделать не смогу, это надо видеть))

-Имеется ,в наличие, задача связано с автоматикой! Надо брать данные с другогих сайтов, обрабатывать (плюсовать/минусовать, вычислять по по мат. формуле) и обновлять их(данные) в бд

В данный момент настроена связка CB + VM! САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЫЛИ ИДЕНТИЧНЫМИ ВЕЗДЕ, И ЕСЛИ ИЗМЕНЯЕШЬ ИХ В ОДНОМ МЕСТЕ ТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТСЯ И В ДРУГОМ - надо чтобы это не пострадало))

Настроить другой вид магазина (прилагаются скриншоты (корзина, офоромление заказа, подтверждение заказа,выпадающее окошко,подробная информация о заказе))

Здесь приведены не все задачи,(их всего 18, включая эти, просто в остальных там практически одна визуализация) остальные легче чем эти и ,думаю, если вам подвластно сделать то что я написал выше, то остальные не составят труда!)

Сказать бюджет не могу, так как не знаю что сколько стоит, приношу свои извинения за это!

Оставляю цену(говорите ,пожалуйста, цену за те задачи которые написаны выше,потому что они есть основными ) на Ваше усмотрение

Joomla
14 лет назад
Dimal
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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