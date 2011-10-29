Сверстать дизайн, поставить на движок, настроить все. Сдать проект на хостинге. гостевая книга, он-лайн заявка, выпадающее 3-х уровнее меню. 1 вид продукции, сортировка по 3-м параметрам. Сразу пишите цену и сроки.
Доработка сайта
Есть сайт ,стоит на Joomla 1.5 его надо доработать! Так же стоят компоненты :
Virtuamart
Community builder
Community builder PRO (с помощью него сделан профиль)
Alpha User Points (надо придумать какую-то замену ему, потому что на сайте есть Статусы игроков (статус увеличивается с увеличением очков у пользователя) и есть зарабатывание очков(их можно тратить в магазине))
-Создать Статусы для пользователей, в зависимости от него будет происходить разрешение/запрет к определённым категориям/статьям на сайте
-При регистрации ,новый пользователь, должен получать Статус Novice (вместо Registered)
-Надо продублировать статус, картинку пользователя в шапке сайта (а не только чтобы она выводилась в профиле)
-Вывести разделы профиля на главную страницу сайта (иметься скриншот)
-Добавить некоторые поля в профиль
-Сделать страницу выхода (страница которая будет открываться когда пользователь нажмет кнопку "Выход")
-Страница 404
-Страница неправильный логин/пароль и т.д
-Есть скриншот словаря который надо сделать(описать что в нём надо сделать не смогу, это надо видеть))
-Имеется ,в наличие, задача связано с автоматикой! Надо брать данные с другогих сайтов, обрабатывать (плюсовать/минусовать, вычислять по по мат. формуле) и обновлять их(данные) в бд
В данный момент настроена связка CB + VM! САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ВСЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БЫЛИ ИДЕНТИЧНЫМИ ВЕЗДЕ, И ЕСЛИ ИЗМЕНЯЕШЬ ИХ В ОДНОМ МЕСТЕ ТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПОМЕНЯТСЯ И В ДРУГОМ - надо чтобы это не пострадало))
Настроить другой вид магазина (прилагаются скриншоты (корзина, офоромление заказа, подтверждение заказа,выпадающее окошко,подробная информация о заказе))
Здесь приведены не все задачи,(их всего 18, включая эти, просто в остальных там практически одна визуализация) остальные легче чем эти и ,думаю, если вам подвластно сделать то что я написал выше, то остальные не составят труда!)
Сказать бюджет не могу, так как не знаю что сколько стоит, приношу свои извинения за это!
Оставляю цену(говорите ,пожалуйста, цену за те задачи которые написаны выше,потому что они есть основными ) на Ваше усмотрение
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $300
Портал - возможно громко сказанно, но всё же: необходимо создать информационный портал. Каких либо сложных требований нет, также как и сложной внутренней логики не придвидится. В основном это будут статичные сраницы с возможностью комментирования, ...Закрыт14 лет назад
Во флеше пользователь рисует картинку. Нужен скрипт который сохраняет нарисованную картинку на сервер и отправляяет на почту. Желательно чтобы фоеш сохранял в векторном формате картинку. Например EPS Если нет - jpg. Простая задача. флешку ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна доработка и настройка модуля www.com-property.com/en/p... на joomla.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен «Личный кабинет» с внутренним счетом на готовом сайте для дальнейшей оплаты услуг, предоставляемых ресурсом. А так же сделать автоматизированную систему размещения информации клиентами как платно, так и бесплатно.Сайт на джумле. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Для промо акции (конкурса) нужен простой сайт. По условиям конкурса участники проходят опрос (тестирование) и загружают свою фотографию. Все загруженные фотографии отображаются на сайте и за них можно голосовать (1 ip - 1 голос, или ...Закрыт14 лет назад
- $150
www.katerina-denga.ru Нужно привести в нормальный вид - прикрутить плашку меню к верхнему DIV - настроить вывод галереи (SANTAFOX) CMS - 4 раздела галереи (вывод листинга) - Внести по 4 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется небольшая модификация существующего движка управления контентом(CMS) и подгон скриптов под неё. Также ищется грамотный разработчик систем управления контентом и написания админских скриптов под них, используя аналогичные разработки. Более подробную информацию ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день, мне нужно написать скрипт на пхп для работы под денвером суть скрипта такая в скрипте я указываю путь до текстовика (url.txt) в нем будут линки на полную статью сайта Пример.... ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно отредактировать готовый дизайн ( вот ссылка на дизайн http://joomla-master.org/joomla/templates/it-newsy-2-and-it-newsy-2-dark.html светлый дизайн ) и оптимизировать его под joomla 1.7 mm-forex адрес сайта. установлена joomla 1.7.2 Требования простые: удалить лишние модули ...Закрыт14 лет назад