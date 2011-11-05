Написать несложный php код страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок298 просмотров

Написать несложный php код страницы.По сути простая форма для заполнения,с возможностью отправки на почту.Подробнее в аське.

PHP
14 лет назад
parallaksus
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitron74
Дмитрий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично выполненная работа...
Было приятно сотрудничать с Натальей. Очень предупредительный и внимательный человек - рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmitron74
Дмитрий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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