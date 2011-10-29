Интеграция по API

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Закрыт10 заявок253 просмотра

На наш сайт пользователь загружает изображение, редактирует его с помощью приложения http://pixlr.com/express/ , полученная картинка возвращается и перезаписывается.

14 лет назад
infektor
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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