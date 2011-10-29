Интегрировать платежную систему

Нужен «Личный кабинет» с внутренним счетом на готовом сайте для дальнейшей оплаты услуг, предоставляемых ресурсом. А так же сделать автоматизированную систему размещения информации клиентами как платно, так и бесплатно.Сайт на джумле. ...