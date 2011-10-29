Есть сайт ,стоит на Joomla 1.5 его надо доработать! Так же стоят компоненты : Virtuamart Community builder Community builder PRO (с помощью него сделан профиль) Alpha User Points (надо придумать какую-то ...
Интегрировать платежную систему
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Заявки фрилансеров
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