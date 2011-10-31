Изменение txt файла по шаблону

Имеется файл ishod.txt в нем скан газеты следующего содержания:

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Каждое объявление заканчивается одним или двумя телефонными номерами. Требуется изменить текст так, чтобы каждое объявление заканчивалось разрывом строки после последнего номера, относящегося к объявлению, текст сохранить в itog.txt. Интерфейса никакого не требуется, исходный файл можно разместить в конкретном месте на жестком диске или на моем хостинге, код скрипта открытый. На чем лучше решить эту задачу? Цена вопроса?