Сайт-магазин коллективных закупок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки123 просмотра

Требуется специалист по созданию сайта-магазина коллективных закупок, нечто подобное такому goshanya.ru/.

Интересует:

1. Платформа;

2. Сроки;

3. Стоимость.

14 лет назад
sm_develop
Андрей 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров