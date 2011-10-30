Доделать/доработать тему для вордпресс

Нужно довести недоделанную тему для вордпресс.

Тема готова процентов на 80.

графический исходник- в psd

Предназначается для сайта аllbiаthlon.cоm

Тема в действии установлена по адресу anyheaven.com/

От вас требуется:

1.Посмотреть описание задания во вложении (список недоделок также приведён ниже)

2.Сопоставить это с тем,что уже готово и демонстрируется на anyheaven.com/. Архив с недоделанной темой можно также скачать во вложении.

3.определить объём работы и указать её стоимость.

Возможно проще будет сделать заново, чем дорабатывать, но надо посмотреть.

Жду с нетерпением ваших предложений))