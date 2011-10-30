Есть сайт ,стоит на Joomla 1.5 его надо доработать! Так же стоят компоненты : Virtuamart Community builder Community builder PRO (с помощью него сделан профиль) Alpha User Points (надо придумать какую-то ...
Доделать/доработать тему для вордпресс
Нужно довести недоделанную тему для вордпресс.
Тема готова процентов на 80.
графический исходник- в psd
Предназначается для сайта аllbiаthlon.cоm
Тема в действии установлена по адресу anyheaven.com/
От вас требуется:
1.Посмотреть описание задания во вложении (список недоделок также приведён ниже)
2.Сопоставить это с тем,что уже готово и демонстрируется на anyheaven.com/. Архив с недоделанной темой можно также скачать во вложении.
3.определить объём работы и указать её стоимость.
Возможно проще будет сделать заново, чем дорабатывать, но надо посмотреть.
Жду с нетерпением ваших предложений))
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