Нужен компонент каталога отелей для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Переделать компонент Estate Agent для Joomla созданного для агенства недвижимости под нужды каталога отелей, добавить возможность бронирования, или предложить альтернативу данному решению, большую роль играет совместимость компонента с sh404sef и joomfish.

Joomla
14 лет назад
lvivske
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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