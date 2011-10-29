На наш сайт пользователь загружает изображение, редактирует его с помощью приложения http://pixlr.com/express/ , полученная картинка возвращается и перезаписывается.
Нужен компонент каталога отелей для Joomla
Переделать компонент Estate Agent для Joomla созданного для агенства недвижимости под нужды каталога отелей, добавить возможность бронирования, или предложить альтернативу данному решению, большую роль играет совместимость компонента с sh404sef и joomfish.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно довести недоделанную тему для вордпресс. Тема готова процентов на 80. графический исходник- в psd Предназначается для сайта аllbiаthlon.cоm Тема в действии установлена по адресу anyheaven.com/ От вас ...Закрыт14 лет назад
- $10
Есть скрипт емаил надо его поправить немного. Чтобы он мог отправлять письма до 5млн.Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброе утро, Задача такая: Есть сервер cs 1.6 linux. Необходим PHP скрипт, который при запуске коннектится к серверу, и получает счет игры на сервере. (Например CT "2" T "12"). Или необходима ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется интегрировать платежную систему Payoneer к уже имеющимся на сайте, написанном на PHP.Закрыт14 лет назад
Имеется файл ishod.txt в нем скан газеты следующего содержания: 16 Линия ул. дом 14/2.1-комн. кв., 9/9-этажного дома ¦ тех. этаж, 45/20/12,7 кв. м., балкон застекленный, метал, дверь, санузел совмещен, кафель, в хорошем ...Завершен14 лет назад
Требуется специалист по созданию сайта-магазина коллективных закупок, нечто подобное такому goshanya.ru/. Интересует: 1. Платформа; 2. Сроки; 3. Стоимость.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Написать несложный php код страницы.По сути простая форма для заполнения,с возможностью отправки на почту.Подробнее в аське.Завершен14 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт для расчета КАСКО и ОСАГО, с возможностью администрирования, установки, изменения тарифов, расчета скидок, для joomla. Срок исполнения-чем раньше тем лучше. Жду предложенийЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо подправить приложение для сайта Вконтакте. Подробности исполнителю в личку.Закрыт14 лет назад