Необходимо приложение которое будет работать на любом обычном телефоне. его задача будет такова: пользователь заходит в программу где нажимает кнопку старт, его телефон отправляет смс код на забитый номер и после отправки ...
Приложение для iPad
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется удаленный разработчик приложений под ipad (электронных интерактивных детских книг).
Пример: http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
Работа происходит по проектно - мы присылаем ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает – начинаем работу.
Обязательные качества: исполнительность, вежливость, умение работать в команде.
Требования к знаниям:
- Умение четко выполнять поставленные задачи;
- Наличие опыта разработки приложений под ipad;
- Периодичное или постоянное присутствие в сети.
Email для связи: [email protected]
В своих заявках укажите ссылки на предыдущие работы.
Всего наилучшего!
Заявки фрилансеров
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