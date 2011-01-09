Приложение для iPad

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка183 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется удаленный разработчик приложений под ipad (электронных интерактивных детских книг).

Пример: http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw

Работа происходит по проектно - мы присылаем ТЗ, вы говорите цену и сроки, если все устраивает – начинаем работу.

Обязательные качества: исполнительность, вежливость, умение работать в команде.

Требования к знаниям:

- Умение четко выполнять поставленные задачи;

- Наличие опыта разработки приложений под ipad;

- Периодичное или постоянное присутствие в сети.

Email для связи: [email protected]

В своих заявках укажите ссылки на предыдущие работы.

Всего наилучшего!

14 лет назад
Iskazka
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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