BlackBerry, iPhone, WinMobile, Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки192 просмотра

Требуется программист BlackBerry, iPhone, WinMobile, Android для поддержки приложения. Достаточно владение одной из платформ.

Доработка, модификация текущего функционала

Клиент-серверное приложение. Обмен типа запрос-ответ, через проприетарный протокол сокетного соединения. Обмен исключительно текстовый.

Схема работы такая:

1. Вы получаете ТЗ.

2. Делаете оценку по времени и стоимости. Согласовываете с нами.

3. Приступаете к работе. Обязательно уточняющий диалог в процессе работы, что бы избежать неверного толкования ТЗ.

4. Показываете реализацию ТЗ в виде скомпилированного приложения.

5. Получаете оплату. Высылаете исходники.

6. Исправление багов естественно за вами. И чем меньше и оперативнее их правка тем дружественнее и продолжительнее наше с вами сотрудничество.

Что мы хотим увидеть в нашей совместной работе:

Вашу заинтересованность сделать хорошо и оперативно. Обязательно диалог, инициативы с вашей стороны в оптимизации доработке приложений.С нашей стороны мы обеспечим своевременную и достойную оплату.

Что бы мы могли определится с кандидатурой, ответьте пожалуйста на такие вопросы:

1. Платформа. Опыт работы с данной платформой.

2. Сколько времени в день вы гарантировано можете уделять работе над нашими задачами? (промежуток времени) и дни недели.

3. Интересно ли вам долго срочное сотрудничество?

4. Есть ли у вас параллельные проекты?

5. Совмещаете работу фрилансера с постоянной работой?

6. Примеры ваших работ и конкретно ваше участие в проекте.

7. Страна и город проживания.

8. Возможность общения по Скайпу голосом и в чате.

9. Стоимость вашего часа работы?

10. Посчитайте пожалуйста примерную стоимость реализации такой задачи:

Приложения, Которое с заданным интервалом отправляет на сервер gps координаты. Приложение не резидентное, просто открывается форма с текущими координатами. Каждую минуту координаты отправляются на сервер путем GET запроса(test.com?lat=30.123&lng=20,123).

Ответ отправляйте на два адреса:

o.skliarenko(a)trilliance.by

t.bondarev(a)trilliance.by

Android
14 лет назад
RubensO
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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