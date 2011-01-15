Необходимая часть программы для iPhone представляет собой часть приложения, со следующим видом и функционалом: 1. Перед вами клавиатура, стандартная (это нижняя половина экрана) 2. Верхняя половина экрана — для ввода текста. ...
BlackBerry, iPhone, WinMobile, Android
Требуется программист BlackBerry, iPhone, WinMobile, Android для поддержки приложения. Достаточно владение одной из платформ.
Доработка, модификация текущего функционала
Клиент-серверное приложение. Обмен типа запрос-ответ, через проприетарный протокол сокетного соединения. Обмен исключительно текстовый.
Схема работы такая:
1. Вы получаете ТЗ.
2. Делаете оценку по времени и стоимости. Согласовываете с нами.
3. Приступаете к работе. Обязательно уточняющий диалог в процессе работы, что бы избежать неверного толкования ТЗ.
4. Показываете реализацию ТЗ в виде скомпилированного приложения.
5. Получаете оплату. Высылаете исходники.
6. Исправление багов естественно за вами. И чем меньше и оперативнее их правка тем дружественнее и продолжительнее наше с вами сотрудничество.
Что мы хотим увидеть в нашей совместной работе:
Вашу заинтересованность сделать хорошо и оперативно. Обязательно диалог, инициативы с вашей стороны в оптимизации доработке приложений.С нашей стороны мы обеспечим своевременную и достойную оплату.
Что бы мы могли определится с кандидатурой, ответьте пожалуйста на такие вопросы:
1. Платформа. Опыт работы с данной платформой.
2. Сколько времени в день вы гарантировано можете уделять работе над нашими задачами? (промежуток времени) и дни недели.
3. Интересно ли вам долго срочное сотрудничество?
4. Есть ли у вас параллельные проекты?
5. Совмещаете работу фрилансера с постоянной работой?
6. Примеры ваших работ и конкретно ваше участие в проекте.
7. Страна и город проживания.
8. Возможность общения по Скайпу голосом и в чате.
9. Стоимость вашего часа работы?
10. Посчитайте пожалуйста примерную стоимость реализации такой задачи:
Приложения, Которое с заданным интервалом отправляет на сервер gps координаты. Приложение не резидентное, просто открывается форма с текущими координатами. Каждую минуту координаты отправляются на сервер путем GET запроса(test.com?lat=30.123&lng=20,123).
Ответ отправляйте на два адреса:
o.skliarenko(a)trilliance.by
t.bondarev(a)trilliance.by
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