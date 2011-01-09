Разработка приложения для ipad

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Ищем разработчика приложения для ipad.

Графика наша, ТЗ на почту.

14 лет назад
AnnaFD
Анна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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