Ищем разработчика приложения для ipad. Графика наша, ТЗ на почту.
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимы 2 открытки во флеш. на одной рисованная милая собачка, на другой девушка Стилистика девушки нужна такая http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=666 Уровень сложности анимации приблизительно такой http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=108999Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо создание логотипа для серии мобильных приложений. Подробности в ТЗ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $330
Требуется серия из 20 несложных картинок-открыток к разным праздникам. От нас - список праздников, фирменные цвета и шрифт. Технически открытки могут быть довольно простыми (примеры предоставлю), основное требование - юмор. Дедлайн - понедельник. 500р/шт.Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Общий смысл - список открыток и редактор, в котором можно выделить часть фото друга и вставить в шаблон открытки. Интересует только программирование, все графические элементы уже есть.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад