AnnaFD

Анна Лоскот AnnaFD

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны 2 Flash-открытки

    Необходимы 2 открытки во флеш. на одной рисованная милая собачка, на другой девушка Стилистика девушки нужна такая http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=666 Уровень сложности анимации приблизительно такой http://cards.mail.ru/card/compose.html?cid=108999

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание серии картинок

    $330

    Требуется серия из 20 несложных картинок-открыток к разным праздникам. От нас - список праздников, фирменные цвета и шрифт. Технически открытки могут быть довольно простыми (примеры предоставлю), основное требование - юмор. Дедлайн - понедельник. 500р/шт.

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад