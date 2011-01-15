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IPhone SDK: дописать Твиттер-модуль для приложения
Необходимая часть программы для iPhone представляет собой часть приложения, со следующим видом и функционалом:
1. Перед вами клавиатура, стандартная (это нижняя половина экрана)
2. Верхняя половина экрана — для ввода текста. Ведется обратный отсчет символов введенных.
3. Кнопка "отправить", нажав на которую сообщения уходит в Твиттер.
4. Модуль содержит память для одного логина и пароля для Твиттера.
Это все.
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