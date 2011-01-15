IPhone SDK: дописать Твиттер-модуль для приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка123 просмотра

Необходимая часть программы для iPhone представляет собой часть приложения, со следующим видом и функционалом:

1. Перед вами клавиатура, стандартная (это нижняя половина экрана)

2. Верхняя половина экрана — для ввода текста. Ведется обратный отсчет символов введенных.

3. Кнопка "отправить", нажав на которую сообщения уходит в Твиттер.

4. Модуль содержит память для одного логина и пароля для Твиттера.

Это все.

14 лет назад
dartwwweider
Вейдер 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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