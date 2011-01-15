Мобильное приложение для argusm-edu.ru

Требуется мобильное приложение, реализующее функционал следующего раздела сайта: http://www.argusm-edu.ru/qbase/sections/ (и его подразделов), для основных мобильных платформ. Исполнитель может быть как 1 на все платформы (предпочтительно), так и несколько - по 1 на каждую платформу.

Краткое ТЗ:

1. Авторизация с помощью логина / пароля

2. Запрос баланса во внутренней валюте

3. Отображение списка вопросов по тестам / категориям / предметам / вопросам.

4. Поиск по базе вопросов (желательно "умный")

5. Одиночное и пакетное приобретение вопросов, вариант "корзины" (отсылка вопросов, получение ответов, обновление баланса)

Сейчас интересует здесь:

1. Платформа

2. Опыт

3. Сроки

4. Цена

API серверной части разрабатывается мной, я же его предоставлю разработчику клиента.