IPhone application

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Закрыт2 заявки89 просмотров

Добрый

нужны 3 программы под ифон (копии других):

- http://itunes.apple.com/app/id405273611?mt=8

- http://itunes.apple.com/app/id380373609?mt=8

- http://itunes.apple.com/app/id377271596?mt=8

интересует сроки/цена за каждый проект отдельно.

14 лет назад
delivered
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Igor_Kh
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

Igor_Kh
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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