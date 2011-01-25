Адаптирование карты города для мобильного телефона

Здравствуйте!

Есть карта города со справочником фирм города создана для систем семейства windows, необходимо её переделать для сотовых телефонов. Насколько это возможно? желательно оставить возможность поиска по адресу либо по названию объекта. Пишите предложения. Дистрибутив программы есть, при необходимости отправлю по эл. почте. Если возможно оставить базу с фирмами то будет необходимость в обновление программы или же создании новой. Пишите возможные варианты. Цена может быть выше - зависит от исполнения.